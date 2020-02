CURIOSITÀ Tortellini al posto del riso! Sposi multati... Non è successo a Bologna bensì a Napoli

Tortellini al posto del riso! Sposi multati....

Lei & Lui: finalmente sposi! Dopo il sì all'uscita dalla chiesa invece del classico lancio di riso... sorpresa! Tortellini! Una curiosa scelta da parte degli invitati preferire una pasta ripiena tipica dell'Emilia Romagna al un formato partenopeo come i rigatoni o i paccheri. Ma il motivo è presto spiegato: la coppia proveniva dall'Emilia, ma aveva scelto di sposarsi nella splendida Casina Vanvitelliana, un suggestivo casino di caccia dove nel passato passarono Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, il Presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi, re ed imperatori.

Quindi tutto ok fino a quando appunto all'uscita hanno cominciato a volare tortellini propiziatori di buona fortuna. Ma forse anche responsabili di qualche piccola tumefazione, visto il loro peso è sicuramente maggiore del riso. Comunque dopo le risate, gli auguri, gli abbracci, sposi ed invitati se ne sono andati, dimenticando però di pulire la pavimentazione dai residui. Oltre allo spreco...

E questa cosa non è andata giù a Josi Gerardo Della Ragione, sindaco del paese, che ha protestato attraverso un post sul suo profilo Facebook. «Buona vita ai civilissimi sposi bolognesi che, dopo aver celebrato il proprio matrimonio alla Casina Vanvitelliana, hanno lasciato questo spettacolo indecoroso. Come se il Real Casino Borbonico fosse il loro porcile. Con tortellini lanciati sul basolato d’ingresso, e non raccolti, fatto ancora più grave se si considera che con la prima “Domenica gratis al museo”, il sito è visitato da un fiume ininterrotto di turisti».



«Saranno multati con la sanzione massima - conclude Della Ragione — che spediremo direttamente in Emilia Romagna. Ah, dimenticavo. Oltre al pagamento del verbale, attendiamo anche la bomboniera».

Come gesto di pace?





I più letti della settimana: