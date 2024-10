SPORT Totti tornerà a giocare in campo? Calcio, nostalgia canaglia...

Con il cuore non ha mai appeso le scarpette al chiodo. Francesco Totti, durante una conferenza stampa al Betsson Sport Club Day, ha dichiarato che alcune squadre di Serie A lo avrebbero contattato per proporgli di rimettersi in gioco.

Ne hanno parlato Catia Demonte e Elia Gorini su Radio San Marino. Ascolta il reloaded!

