SANREMO 2020 Tra i Big anche Tosca e... Rita Pavone! Sono così 24+8 i cantanti in gara a febbraio a Sanremo

Sul treno con destinazione Festival dei Fiori ci sono salite anche loro due: Tosca, la cantante ed attrice romana, già vincitrice insieme a Ron con la canzone Vorrei incontrarti fra cent'anni (ed era il 1996); e Rita Pavone (alias Pel di Carota), la torinese cantante, showgirl, attrice, nome storico della musica "leggera" italiana.

E' stato annunciato ieri in diretta su Rai1 durante i Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia dallo stesso direttore artistico del Festival, Amadeus, che ha così confermato la loro presenza del 4 all'8 febbraio. E così il numero dei Big in gara si implementa di 2 unità, mentre i Giovani restano ad 8.

Vediamo i nomi (in ordine alfabetico): Achille Lauro (Me ne frego), Alberto Urso (Il sole a est), Anastasio (Rosso di rabbia), Bugo e Morgan (Sincero), Diodato (Fai rumore), Elettra Lamborghini (Musica - E il resto scompare), Elodie (Andromeda), Enrico Nigiotti (Baciami adesso), Francesco Gabbani (Viceversa), Giordana Angi (Come mia madre), Irene Grandi (Finalmente io), Junior Cally (No grazie), Le Vibrazioni (Dov'è), Levante (Tiki Bom Bom), Marco Masini (Il confronto), Michele Zarrillo (Nell'estasi o nel fango), Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso), Piero Pelù (Gigante), Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr), Rancore (Eden), Raphael Gualazzi (Carioca), Riki (Lo sappiamo entrambi), Rita Pavone (Niente - Resilienza 74), Tosca (Ho amato tutto).

Questi i Giovani (ed usciranno in quest'ordine): Thomas (Ne 80), Leo Gassmann (Vai bene così), Réclame (Il viaggio di ritorno), Fadi (Due noi), Shari (Stella), Marco Sentieri (Billy Blu), Jefeo (Un due tre stella), Fasma (Per sentirmi vivo), Eugenio in Via di Gioia (Tsunami), Avincola (Un rider)

Intanto tra le prime polemiche che infiammano i giornali, la strada verso il Festival è sempre più breve: tra poche ore si definiranno le presenze che affiancheranno Amadeus nel corso delle 5 serate e la partecipazione di altri ospiti, oltre a quelli già decisi.



