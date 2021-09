CURIOSITÀ Tra uomini e donne I responsabili dell'inquinamento del pianeta

Tra uomini e donne.

Nell'eterna competizione tra uomini e donne ora si inserisce anche quella di chi è più responsabile dell'inquinamento del pianeta.





Tutto nasce da una indagine fatta da una università Svedese e una dei Paesi Bassi. Da questo studio è emerso che gli uomini sono i maggiori responsabili della cattiva salute della terra. Per onore di cronaca va specificato che questa indagine è stata fatta in una piccola parte del pianeta ma per gli scienziati i risultati sono indicativi di un trend: il riscaldamento globale è responsabilità delle attività umane e in questo gli uomini sono traino rispetto alle donne. L'analisi ha preso in esame il comportamento di uomini e donne single svedesi è ha dimostrato che le vacanze hanno causato più della metà delle emissioni sia per uomini che per le donne, mentre nutrirsi di alimenti a base vegetale invece che con carne riduce le emissioni umane del 40%, così come passare alle vacanze in treno piuttosto che usare aerei o automobili. Va sottolineato che anche se la spesa tra uomini e donne è molto simile la vera differenza e per l'acquisto dei carburanti dove l'uomo sicuramente primeggia.



