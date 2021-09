CURIOSITÀ Tradita dal fidanzato si vendica in maniera creativa La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma nessuno ha detto in che modo

Tradita dal fidanzato si vendica in maniera creativa.

E' il solito copione che si ripete lei scopre il fidanzato sotto le coperte e con la sua migliore amica. Decide che deve lavare l'onta, ma come? Con una vendetta decisamente originale al femminile, molto creativa. Si reca da un gioielliere che si è reso famoso sul social Tiktok e commissiona un gioiello personalizzandolo appositamente per la sua, a questo punto, ex amica.

Al momento di pagare la fidanzata tradita porge la carta di credito del Fedifrago attuando il vecchio adagio "oltre al danno, la beffa". Il ciondolo ordinato ha le fattezze di un serpente, accompagnato da una targhetta su cui si legge: "Tieniti i miei avanzi", riferito al fidanzato che lei ha subito lasciato. Unito ad un messaggio chiaro ed esplicito rivolto alla rivale in amore, una volta migliore amica: "Viscida". Il tutto sorretto da una collana.

Ovviamente tutto documentato in un video che manco a dirlo è diventato virale, dove la giovane donna afferma: "Ho solo scoperto che il mio fidanzato mi ha tradita con la mia migliore amica. Il suo compleanno è l'11 luglio e voglio darle questo regalo di fronte a tutti. Ho usato la carta di credito di lui, non ti preoccupare".

Chissà in quali occasioni lo indosserà la ex amica......





