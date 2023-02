Trasforma il suo frigorifero in un autovelox

Sembra una storia uscita dal film Amici Miei, ma qui la finzione c'entra ben poco, è tutto reale. Un uomo che vive in Francia e più precisamente a Jullouville, un piccolo comune francese situato nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia, nel più assoluto anonimato, ricordiamo che se scoperto rischia una sanzione di 135 euro, ha deciso di giocare un brutto tiro agli automobilisti.

Specialmente a quelli che, noncuranti dei limiti di velocità, hanno il piede pesante sull'acceleratore. L’uomo infatti stava per liberarsi del suo frigorifero, buttandolo, quando ha notato la somiglianza con l'infernale oggetto che spaventa chi in auto non ama rallentare, ovvero l'autovelox.









Assodato che il genio è fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione, ha pensato: "perché non trasformarlo in sensore di limite di velocità per spaventare un po’ i guidatori che tengono troppo premuto il pedale"? Detto fatto! e così invece di portare alla discarica il frigorifero, ha da prima messo un cartello che avvisava della presenza del sensore radar e poi ha sapientemente piazzato il finto autovelox per renderlo più credibile.

Lo ha avvolto con del nastro segnaletico stradale giallo e nero, tutto a regola d'arte. Ovvio che lo scherzo alla fine è perfettamente riuscito. E la conferma è arrivata dal fatto che molti automobilisti ci sono cascati.

Alla fine quel dispositivo è riuscito così bene che in molti, scoperto il fake lo hanno postato sui social.