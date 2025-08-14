Trasporti gratis a Ginevra

Una grande città europea ha scelto di azzerare il costo dei trasporti pubblici di fronte all'emergenza ambientale. È quanto sta accadendo a Ginevra, dove le autorità cantonali hanno reso autobus, tram, treni e battelli gratuiti per residenti e visitatori.

La decisione non è un’iniziativa promozionale, ma una risposta a un picco acuto di inquinamento da ozono che ha reso l’aria potenzialmente dannosa per la salute.

Il provvedimento è scattato in seguito a condizioni climatiche estreme. Con la colonnina di mercurio che ha raggiunto i 37 gradi Celsius, la città si è trovata a fronteggiare una concentrazione di ozono troposferico superiore alla soglia di allerta sanitaria, fissata a 180 microgrammi per metro cubo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ne evidenzia la pericolosità: può causare problemi respiratori, cefalee e crisi d’asma, con un impatto significativo sulla popolazione, specialmente sui soggetti più vulnerabili.











