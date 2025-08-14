Trasporti gratis a Ginevra
Dal 2020 in città scatta la gratuità dei mezzi pubblici in caso di sforamento dei valori di Ozono
Una grande città europea ha scelto di azzerare il costo dei trasporti pubblici di fronte all'emergenza ambientale. È quanto sta accadendo a Ginevra, dove le autorità cantonali hanno reso autobus, tram, treni e battelli gratuiti per residenti e visitatori.
La decisione non è un’iniziativa promozionale, ma una risposta a un picco acuto di inquinamento da ozono che ha reso l’aria potenzialmente dannosa per la salute.
Il provvedimento è scattato in seguito a condizioni climatiche estreme. Con la colonnina di mercurio che ha raggiunto i 37 gradi Celsius, la città si è trovata a fronteggiare una concentrazione di ozono troposferico superiore alla soglia di allerta sanitaria, fissata a 180 microgrammi per metro cubo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ne evidenzia la pericolosità: può causare problemi respiratori, cefalee e crisi d’asma, con un impatto significativo sulla popolazione, specialmente sui soggetti più vulnerabili.
