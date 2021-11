CURIOSITÀ Trasporti in arrivo il Vertiporto A Milano entro il 2026, in arrivo la prima struttura per "Taxi Volanti".

Trasporti in arrivo il Vertiporto.

Milano si prepara ad una svolta futurista con la realizzazione del primo “vertiporto” italiano e la conseguente entrata in circolazione dei “Taxi Volanti”.





[Banner_Google_ADS]





I tempi di realizzazione utili arriveranno a ridosso delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. Si potrà decollare dagli aeroporti di Malpensa e Linate ed arrivare in pieno centro. Per adesso si tratta di fantascienza o forse a voler lavorare di fantasia potremmo pensare ad una puntata del Cartoon “I pronipoti”. La struttura diventerà realtà entro il 2026, nasce da una collaborazione tra SEA, l'azienda che gestisce gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa e Skyports leader mondiale nel campo dei vertiporti. I taxi saranno completamente elettrici e a decollo verticale, sono navette a emissione zero e sicuramente daranno una mano a diradare il traffico cittadino. Nella prima fase saranno condotti da piloti ma il loro destino è la guida autonoma per collegare alcuni punti nevralgici della città.



I più letti della settimana: