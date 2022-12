RELAZIONI Tre: è il numero dei grandi amori della nostra vita Almeno secondo la scienza...

Tre: è il numero dei grandi amori della nostra vita.

Secondo la scienza ognuno di noi può innamorarsi in maniera profonda non più di tre volte. I grandi amori a quanto pare corrisponderebbero a delle fasi importanti della nostra vita e accompagnerebbero il nostro percorso di crescita. Ma come riconoscerli? Ascolta tutto nel nostro reloaded!

