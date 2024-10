CURIOSITÀ Trekking inclusivo Parte dalle Marche il progetto di Giulia Pagoni e Michael Pellegrino, giovani con disabilità visiva, il progetto dal titolo Iseen "la natura che include"

Trekking per non vedenti con utilizzo di ausili speciali, un progetto che parte dalle Marche. Nasce dall'idea di Giulia Pagoni e Michael Pellegrino, giovani con disabilità visiva, il progetto dal titolo Iseen "la natura che include", primo in Italia, che vede coinvolte realtà marchigiane, come la Asd Atletica Castelfidardo 1990 R. Criminesi guidata da Alberto Gatto.

Un percorso che forma personale specializzato in grado di accompagnare soggetti con disabilità visive in uscite esclusive in montagna, anche in alta quota. L'idea ha ottenuto il finanziamento dalla Comunità Europea (area Erasmus+ sport).

Il primo gruppo di sei allenatori (saranno poi nove nel 2025) si imbarcherà domani dall'aeroporto di Fiumicino in direzione Oviedo, dove ci saranno i responsabili della società spagnola Lobo Nòmada, che si occupa da anni di trekking inclusivo, specializzata nell'accompagnamento in montagna di persone con disabilità sensoriale.

Una settimana tra teoria e pratica per acquisire specifiche tecniche di accompagnamento in montagna con percorsi di trekking inclusivo, anche con l'utilizzo di ausili speciali, utili per agevolare la fruizione dei percorsi montani in sicurezza da parte di persone con disabilità visiva.

