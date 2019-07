Treno Fermo per un’ora, potete scendete per utilizzare i bagni” ma il treno riparte dopo pochi minuti

La linea ferroviaria che collega Ancona a Milano è spesso vessata da forti disagi a scapito di chi come pendolari e passeggeri devono usufruire del treno tutti i giorni. E gli sfoghi si possono leggere poi sui social con frasi del tipo, "“Giornata pessima: anche oggi treno in ritardo per guasti alla linea”, il tutto portato al paradossale con episodi come quello successo il 3 Luglio scorso. Il treno regionale veloce 2131 fermo a Castel San Pietro in attesa di ripartire per problemi sulla linea che hanno portato ritardi generali fino a 60 minuti quindi i passeggeri del regionale vengono informati della ripartenza del treno solo dopo un’ora e della possibilità di utilizzare i servizi igienici della stazione, qualora ne avessero avuto bisogno.

Detto fatto, molti di loro abbandonano le poltrone del treno per cocedersi una bevuta, una sigaretta o davvero un bagno dopo un buon caffè e... sorpresa sorpresa, il treno ripartire, contrariamente a quanto annunciato e, paradossalmente, con i propri bagagli rimasti in carrozza. La corsa dietro a quel treno con caffè a metà, sigarette buttate in tutta fretta e, non ultimi, pantaloni "pezzati è una scena che ricorda i film comici anni 30/40. Sono copiose le richieste di spiegazione a Trenitalia e alla regione Emilia-Romagna nella figura dell’assessore ai trasporti Raffaele Donnini per un servizio che sta creando via via sempre più disagi e che sta portando all’esasperazione coloro che ogni mattina sono obbligati a utilizzare il treno per raggiungere il luogo di lavoro.