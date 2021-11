ATTUALITÀ Trent' anni dopo Freddie Mercury Voce unica ed eterna dei Queen

Trent' anni dopo Freddie Mercury.

Era il 24 novembre del 1991 quando ci lasciava Freddie Mercury, frontman e voce carismatica dei Queen. Sono già trascorsi 30 anni, ma come spesso accade alle icone della musica, sembra ancora qui tra noi, merito anche della sua musica che non ha mai smesso di suonare in ogni parte del globo.

I Queen sono ad oggi una della band più amate al mondo, la conferma arriva anche dalla vittoria agli Oscar del biopic “Bohemian Rhapsody“, film diretto da Bryan Singer e interpretato da Rami Malek.

Una voce unica ed eterna quella di Freddie, una voce che è stata addirittura oggetto di una ricerca “Freddie Mercury – acoustic analysis of speaking fundamental frequency, vibrato, and subharmonics”. Gli studiosi sono giunti alla conclusione che l'estensione vocale del cantante non ha eguali.

Durante questi trent'anni, gli altri componenti della band, Brian May e Roger Taylor, hanno mantenuto la centralità della figura di Freddie Mercury anche quando si sono esibiti con altri cantanti

Lo stesso Brian May, in un'intervista di qualche settimana fa ha parlato del frontman: "Freddie era molto diplomatico all’interno della band, e riusciva sempre a trovare una soluzione: aveva tantissimi talenti. A me non piace santificare la gente, ma lui era davvero un essere umano straordinario, unico, incredibile. Il suo talento nello scrivere, nell’essere presente sul palco, nell’arrivare al cuore della gente quando cantava: era straordinario, e ci manca ancora oggi. È impossibile credere che non ci sia più: per certi versi ho la sensazione che sia sempre qui con noi e non ci abbia mai lasciato."

Freddie Mercury - Time Waits For No One

