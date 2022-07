Tropico: nel nuovo singolo anche Cesare Cremonini e Fabri Fibra

Presenti anche Cesare Cremonini e Fabri Fibra nel nuovo singolo di Tropico, dal titolo "Contrabbando". Brano scritto dai tre artisti e prodotto da Tropico, con Starchild, D-Ross e Startuffo.



Una canzone che pone l'accento sulla difficoltà di far valere una buona idea in un momento in cui assistiamo ad un over booking di notizie e informazioni. Periodo in cui tutti pensano di avere la verità in tasca e in cui è difficile riconoscere le buone idee, anzi di questi tempi sembrano essere di contrabbando.









"C’è un ingorgo ovunque, troppe informazioni tutte insieme, troppe opinioni, troppa musica tutta insieme, tutti vogliono tutto, tutti sanno tutto, se qualcuno dovesse mai avere una buona idea, in questo periodo, credo che non verrebbe capita, si perderebbe. Meglio farla passare sottobanco in un primo momento, trovare una strada alternativa. Dal basso partono sempre le cose migliori."

TROPICO, Cesare Cremonini, Fabri Fibra - Contrabbando