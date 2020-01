CURIOSITÀ Troppo profumo di dolci, la pasticceria chiude! Accade ad uno storico locale viennese fondato nel 1891

Metti una capitale europea: Vienna. Aggiungici la tradizione gastronomica di un paese famosissimo per i dolci: l'Austria.

La Sacher Torte (chi non la conosce?); i Mozartkugeln, i cioccolatini con marzapane dedicati al famoso compositore; la Kaiserschmarren, la frittata imperiale, una crêpe dolce venuta male che però era il dolce preferito del sovrano Franz Joseph I. E tantissimi altri, buoni e profumati...





Forse troppo! Dopo un'accesissima riunione comunale, i vicini di palazzo della rinomata ed elegantissima pasticceria Sluka, fornitrice di torte e bignè e quant'altro anche dell'Impero Austro Ungarico, hanno ottenuto che la famosa Konditorei cessi la produzione di tante prelibatezze... causa troppo profumo di dolci!





Non del tutto però! L'amministratore delegato dell'azienda ha trovato un compromesso: il punto vendita resterà aperto ma la produzione verrà spostata in un laboratorio satellite in periferia.

Pericolo scampato, per fortuna. "Per i nostri clienti - ha aggiunto Deiser - non cambierà nulla e la nostra arte pasticceria resta invariata anche nei suoi ingredienti, come ai tempi dell'impero austro-ungarico".





