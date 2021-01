Trova il pulcino

Abbiamo chiuso il 2020 che dal punto di vista "test di abilità visiva" è stato senz'altro uno degli anni più prolifici. Abbiamo cercato i più svariati oggetti, animali o cose particolari nascoste nelle location più insolite o impensate di tutti i tipi. Il 2021 si apre proponendosi anch'esso come anno ricco di test, e già con il primo si annuncia come davvero impegnativo. E il momento di andare a trovare un piccolo pulcino che si nasconde tra tante pecore . Il tutto dipende da quanto siamo allenati per cimentarci nell’impresa e la sfida sul web sta facendo le sue vittime, infatti pensate che solo il 5% degli utenti sui social ci è riuscito. Il tempo prevede che i "bravi" trovino il piccolo pennuto in un minuto. E voi? Vi sentite tra questi? Allora mettevi alla prova, ma tranquilli noi vi forniamo anche la soluzione, non siamo sadici.....noi!

























La soluzione? Il pulcino si trova al centro dell’immagine leggermente a destra.