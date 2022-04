CURIOSITÀ Trova una giacca abbandonata e se la porta a casa, era un opera d'arte Protagonista della vicenda una signora di 72 anni in visita al Museo Picasso di Parigi

Trova una giacca abbandonata e se la porta a casa, era un opera d'arte.

La signora protagonista di questa curiosa, e per certi aspetti, divertente vicenda, è una pensionata di 72 anni con la passione per l'arte. La donna in visita al Museo Picasso di Parigi, si imbatte nell'opera di Oriol Vilanova, artista, architetto e filosofo catalano di 42 anni residente a Bruxelles, vedendo una giacca tutta sola su di un attaccapanni, non pensa di chiedere a chi appartiene, ma piuttosto che qualcuno se l'è dimenticata uscendo dal museo. E visto che era proprio in prossimità dell'uscita decide di prendere la giacca con se.

Una volta a casa, fatte le dovute prove, e capito dove doveva apportare le modifiche del caso per poter indossare la giacca piovuta dal cielo, riceve una telefonata dal museo da parte degli addetti alla sicurezza che nel frattempo avevano ripercorso tutta la vicenda attraverso le telecamere di sorveglianza.

Che erano partiti pensando di trovarsi davanti ad un furto su commissione per trovarsi davanti ad una sparuta pensionata che pensava di aver fatto una cosa giusta nel tentare di dare una seconda possibilità ad una giacca lasciata su di un attaccapanni in un museo.Quando la polizia ha raggiunto l'abitazione della stralunata pensionata la giacca era su di una gruccia all'interno dell'armadio già accorciata e stretta, pronta per essere indossata dalla ignara nuova proprietaria...











