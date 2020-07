CURIOSITÀ Trovata pietra a forma di controller Un utente Twitter ha pubblicato la foto di una pietra trovata in riva al mare, la cui somiglianza al DualSense di PS5 è davvero impressionante

Hai visto mai che i videogame hanno radici antichissime? Una recente scoperta avvenuta sulla riva del mare, di una pietra dalla forma inequivocabilmente riconducibile ad un controller potrebbe portare a fantasticare in quella direzione. Come si usa fare oggi il fortunato scopritore ha voluto subito condividere con i suoi followers di Twitter la sensazionale scoperta che in pochi minuti e divenuta virale. La pietra ha la forma che ricorda molto da vicino il controller Dual Sense della prossima Playstation 5 in uscita a fine anno, da diverse settimane infatti i siti specializzati e non solo stanno occupandosi della nuova nata in casa Sony inondando il web con foto e articoli che descrivono la consolle di nuova generazione.





Accompagnata come è inevitabile dei numerosi meme esilaranti ispirati al design futuristico nella console next-gen, le curve arrotondate del nuovo controller, invece, sono state oggetto dell'immagine pubblicata su Twitter, in cui una pietra marina ne richiama in maniera schiacciante la forma. La pietra sembra essere stata smussata e levigata di proposito per assumere una forma simile a quella del DualSense e sembra pronta per essere collegata alla console, come hanno suggerito molti giocatori nei commenti. La pietra in questione potrebbe davvero diventare un oggetto di culto per i milioni di giocatori che ne farebbero un amuleto, passando per un fermacarte arrivando perfino a costruire una bacheca in cristallo per farlo ammirare agli amici. I videogame arrivano da così lontano?



