"Tu mi hai capito": il singolo di Madame e la prima collaborazione con Sfera Ebbasta.

Un viaggio nel mondo della musica e due artisti che decidono di collaborare per la prima volta insieme: Madame e Sfera Ebbasta. In "Tu mi hai capito", raccontano del loro rapporto con la musica, degli alti e bassi ma anche dell'amore e della paura a cui può condurre un successo difficile da conquistare.

Queste sensazioni appaiono chiare nei versi di Madame: "Al semaforo verde non ho mai accelerato, la paura di schiantarmi contro un no detto male, sarà che nel più bello mi fotte l’idea di non vedere luce mentre sono in apnea".

La risposta di Sfera Ebbasta, si dispiega in un dialogo con un compagno di viaggio, volgendo lo sguardo al passato per poi alternare una serie di confronti tra la vita di allora e quella di oggi: "No, no, sai che tutto dura poco e che non si spegne il mio fuoco, quando ripenso a quegli anni senza soldi in tasca con il frigo vuoto, no che non so comportarmi".

Un brano con una melodia molto dolce, annunciato a sorpresa a fine estate ed una perfetta sintonia tra due artisti apparentemente lontani, ma con l'intento comune di riscrivere i codici del pop italiano degli ultimi anni.

