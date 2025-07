CURIOSITÀ Turismo Horror Tra le nuove tendenze delle vacanze quest'anno è in crescita il turismo nei luoghi del crimine

Turismo Horror.

E' esplosa la mania del turismo horror, il tour più richiesto infatti è quello di Londra imperniato su Jack lo Squartatore. Forse è colpa anche dell’overtourism, ma le mete un tempo gettonate stanno passando di moda e sono sempre di più coloro che scelgono vacanze stravaganti.

C’è chi punta su mete lontanissime e chi vuole fare esperienze fuori dal comune, appunto il turismo horror, quello che ricerca l’esoterico, lo splatter e il brivido. Quindi se si va a Londra, non attira più il giro canonico da Buckingham Palace al Tower Bridge.

Infatti sono migliaia i turisti che vogliono ripercorrere la storia del serial killer che uccise 5 donne nel 1888, dando ispirazione a romanzi e film che hanno fatto la storia.

I londinesi sono molto perplessi però su questo tour e non lo apprezzano e che si rischia che questo assassino si trasformi in una star, mettendo in secondo piano la crudeltà con cui ha ucciso le sue vittime.

Questo tour però non è un caso isolato e sono tanti i luoghi "horror" gettonati dai turisti nel mondo. C’è la villa di Beverly Hills dei fratelli Menendez, il luogo del massacro di Jonestown in Guyana, le location di Jeffrey Dahmer.

Il rischio però è che le gesta di questi efferati assassini passino in secondo piano. Si celebra il personaggio e non le sue azioni e se ne modifica la percezione pubblica.

