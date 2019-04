Tutti al cinema con The Avengers: Endgame

Si riparte dal finale, e ci eravamo sentiti davvero scioccati, di The Avengers: Infinity war, con un terribile Thanos, impersonato da Jeff Brolin, che riusciva a realizzare il suo folle piano di compiere un vero e proprio genocidio, sconfiggendo i nostri eroi. Tutto ci sembrava perduto, ma non lo è, visto che in questi giorni esce, e lo abbiamo atteso troppo, The Avengers: Endgame, il seguito di quello che è stato un vero incredibile successo al box-office: 2,048 miliardi di dollari l'incasso totale per Infinity War. Ieri a Los Angeles la première che ha svelato una sceneggiatura che era rimasta misteriosa a lungo.

Prepariamoci: ci aspetta una battaglia epica, con tutti i personaggi sopravvissuti che già conosciamo, uniti contro il Male. Si combatte, ma si ride con Michael Downey Jr, un Iron Man ironico e divertente; Chris Evans, ovviamente Captain America; Chris Hemsworth che rende Thor mitico e comico nello stesso tempo; Mark Ruffalo , come faremmo senza Hulk; Don Cheadle, il volante War Machine; Jeremy Renner, e così ritorna Occhio di Falco, e new entry come Paul Rudd , lo squinternato Ant-Man. A questi si aggiunge Captain Marvel, impersonata da Brie Larson, già vincitrice di un Oscar per il film Room del 2015. Oltre agli altri personaggi femminili capitanati da Scarlett Johansonn, la fascinosa Vedova Nera.

Il trailer ha battuto ogni record, ed è logico pensare che anche gli incassi saranno da Supereroi. La colonna sonora è firmata da Alan Silvestri, che ha già collaborato con la Marvel e che ricordiamo anche per grandi film quali Forrest Gump, Ritorno al futuro e Polar Express. Soundtrack epica, accattivante, emotiva ma anche sorprendente.

Così come il film: epico & ironico, eroico & spassoso. Ci vediamo al cinema, portate i popcorn!