NEW PLAY Tutti i "Fulmini addosso" di Francesca Michielin Conduzione, collaborazioni con il mondo cinematografico ed un nuovo singolo per questa artista dalle mille sfumature artistiche

Tutti i "Fulmini addosso" di Francesca Michielin.

“L'Estate più calda”, quella che si appresta a vivere Francesca Michielin che, oltre a prepararsi a tornare al timone di X Factor, arriva con un nuovo singolo, “Fulmini addosso”, brano principale del film originale in uscita a Luglio su Prime, “L'Estate più calda”, appunto.

Non è la prima volta che l'artista presta la sua arte compositiva al mondo delle colonne sonore ed è stata proprio lei a raccontare quale sia il messaggio che ha voluto trasmettere con questo suo ultimo lavoro: “Attraverso questo brano vorrei lanciare un messaggio importante: oggi la gentilezza e la dolcezza, nella loro forma più pura e autentica, sono modi, atteggiamenti rari che, quando ci avvolgono inaspettatamente, sembra ci colpiscano come fulmini, spiazzandoci. Per questo dovremmo cercare di abituarci il più possibile a questi fulmini, provando a renderli parte della nostra quotidianità".

La produzione del pezzo, che dipinge un voluto contrasto fra sonorità elettroniche, beat dance -pop ed un testo decisamente poetico, è targata Merk & Kremont.

Francesca Michielin, inoltre, si prepara a partire per un summer tour che la vedrà calcare i palchi delle principali città d'Italia fra Luglio e Settembre e a giudicare dalla serie di sold out collezionati nel precedente tour nei teatri, possiamo prevedere che saranno in tanti quelli che accorreranno per applaudirla e ricevere un po' di questi suoi “Fulmini addosso”.













