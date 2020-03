MUSICA Tutti i musicisti chiamati a suonare sul proprio balcone di casa Il flash mob italiano per combattere il silenzio delle città

Tutti i musicisti chiamati a suonare sul proprio balcone di casa.

E' da ieri che circolano sui social tantissimi video in cui si vedono persone cantare e suonare dal proprio balcone di casa: un modo, anche questo, per tenersi compagnia durante questa emergenza, per sentirsi tutti più uniti e vicini.

Proprio da questi fenomeni sparsi in poche ore ha iniziato a circolare l'idea di organizzare, alle 18 di oggi, venerdì 13 marzo, un unico flash mob: un invito a suonare dalla finestra e che vedrà tutti i musicisti esibirsi in un gigantesco concerto live.

Una bella idea che può essere presa come spunto e che può davvero all'interno di un quartiere cambiare l'umore a tutti quelli che in questi giorni faticano a trovare modi alternativi per trascorrere il tempo. Un gesto che può scaldare quanti si sentono soli e anche un modo sano e consentito per ricaricare l'umore!





