Tutti in campo con il "Lighting Ball"

La partita di calcio a 5 o più volgarmente detto "calcetto" è un rito settimanale per molti sportivi, ma sarà capitato anche a voi, (cit Sylvie Vartan) che ad un certo punto si spengano le luci e tutto piombi nel buio più assoluto. Tutti fermi nell'atteso ritorno della luce. Ora immaginate invece che il buio sia la condizione normale di gioco e che di illuminato ci siano solo le porte, le pettorine indossate dai giocatori, delle cavigliere e ovviamente il pallone. Non lo troverete da nessuna altra parte che non sia l'Italia, perché l'idea è venuta a due amici romani, Giulio Giordano e Pietro Della Muzia che durante una gita al liceo hanno avuto questa intuizione.

















Giulio racconta come è nata l'originale idea. Siamo nel 2016 e durante una gita scolastica a notte fonda seduti sui gradini dell'albergo si parlava dei più disparati argomenti tra i quali il calcio. Arrabbiati per via del divieto dei professori ad andare in discoteca, la nostra attenzione fu attirata dall'intermittenza della luce di un lampione e li, cominciammo a pensare di giocare a calcetto con le luci della discoteca....poi... e perché non al buio totale? Con soltanto la palla illuminata? Poi l'idea è stata ampliata e supportata dall'entusiasmo degli altri compagni messi al corrente del progetto. Pallone, porte pettorine e cavigliere illuminate mentre tutto il resto è al buio. Ed ecco che l’idea diventa realtà: la partita si svolge a luci spente con soltanto l’attrezzatura a LED accesa che viene controllata tramite un’applicazione dal telefono da remoto.

Per giocare c’è bisogno dell’attrezzatura e di persone che vogliono provare un’esperienza davvero unica nel suo genere.