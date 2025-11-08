TV LIVE ·
Tutti pazzi per il cioccolato di Dubai

E' la nuova tendenza lanciata da tik tok che si arricchirà adesso dei dolci natalizi

di Roberto Bagazzoli
8 nov 2025

Dopo aver conquistato TikTok e Instagram, il cioccolato di Dubai è diventato la nuova ossessione dolciaria del 2025.

Un fenomeno che ha spopolato sui social nonostante il prezzo tutt’altro che popolare: in molti casi si parla di decine di euro per una singola tavoletta.

Eppure, questo non ha fermato l’ascesa del “Dubai Chocolate”, che da prodotto di nicchia esclusiva è diventato un vero trend globale.

A cavalcare l’onda non sono stati solo brand di alta pasticceria, ma anche marchi industriali e la grande distribuzione: persino Lidl ha lanciato la sua versione low cost, rendendo accessibile a tutti il sapore (e l’immaginario) del lusso mediorientale.

E, come c’era da aspettarsi, anche a Natale non si perde l’occasione di seguire un trend così redditizio. Non potevano dunque mancare i panettoni “Dubai Style” che – c’è da scommettere – saranno tra i dolci più fotografati e condivisi del Natale 2025. 

Il cioccolato di Dubai è entrato ufficialmente nel mondo dei dolci natalizi e diversi marchi italiani hanno lanciato i loro panettoni abbinando il cioccolato a pistacchio, pasta kadayif e altri ingredienti che evocano il Medio Oriente. 




Riproduzione riservata ©

