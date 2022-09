Tutti pazzi per il poké

Azioni in rialzo a tavola per il Poké il piatto tipico della cucina hawaiana importato dallo chef Sam Choy negli Stati Uniti e diventato in poco tempo un food trend mondiale che continua a registrare stime positive, con il mercato globale che prevede una crescita del 8,4% nel quadriennio 2022-2026. Un trend che si è leggermente ridimensionato rispetto alla stima iniziale del 14% per via di una maggior stabilizzazione del mercato del Nord America, regione con forte peso nel settore.

In controtendenza rispetto al resto del mondo, l’Italia dove si registrano invece tassi di crescita superiori dalla tripla cifra, che indicano una nazione con ancora grandi opportunità nel settore. A giugno infatti la percentuale di crescita è stata del 117%. Tante le proposte di poké che si possono trovare lungo la penisola italica che però non sono sempre vicino alla ricetta originale.