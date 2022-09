CURIOSITÀ Tutti pazzi per il poké Importato da uno chef americano il poké è diventato un food trend in pochissimo tempo, in Italia l'incremento è a tre cifre.

Tutti pazzi per il poké.

Azioni in rialzo a tavola per il Poké il piatto tipico della cucina hawaiana importato dallo chef Sam Choy negli Stati Uniti e diventato in poco tempo un food trend mondiale che continua a registrare stime positive, con il mercato globale che prevede una crescita del 8,4% nel quadriennio 2022-2026. Un trend che si è leggermente ridimensionato rispetto alla stima iniziale del 14% per via di una maggior stabilizzazione del mercato del Nord America, regione con forte peso nel settore.

[Banner_Google_ADS]

In controtendenza rispetto al resto del mondo, l’Italia dove si registrano invece tassi di crescita superiori dalla tripla cifra, che indicano una nazione con ancora grandi opportunità nel settore. A giugno infatti la percentuale di crescita è stata del 117%. Tante le proposte di poké che si possono trovare lungo la penisola italica che però non sono sempre vicino alla ricetta originale.



Audio Gallery



I più letti della settimana: