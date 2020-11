LIBRI Tutto ebbe inizio con "Nonna Papera" Il manuale di ricette di "Grandma Duck" compie 50 anni

Tutto ebbe inizio con "Nonna Papera".

Scrivere di cucina, ricette, scelta e preparazione degli ingredienti, disposizione dei bicchieri rispetto ai piatti con i tovaglioli e posate, oggi è di grande attualità. Lo fanno grandi chef, ex giornaliste e perfino persone dall'apparente vita quotidiana molto simile alla nostra. Ma tutto questo da dove prende origine? Senza andare a scomodare il "buonanima" Pellegrino Artusi, la prima celebrity a scrivere di cucina nel lontano 1970 nel suo "Manuale" fu Nonna Papera. Un libro da cucina mitico e non convenzionale, i cui curatori furono Mario Gentilini, Elisa Penna e Giovan Battista Carpi. Il Manuale del celebre personaggio di Walt Disney faceva parte di una collana aperta da quello più famoso delle "Giovani Marmotte"del 1969, al quale fece seguito, poi ne arrivarono altri con protagonisti del calibro di Paperinik, Orso Yoghi, della barzelletta, Silvan, manuale del gol, del giovane detective e via via fino a, se l avete collezionati tutti, al nro 100 dedicato alla magica pallavolo. A inaugurare il nostro ingresso nella cucina di Nonna Papera fu il fumettista Al Taliaferro, che lo creò nel 1943 ispirandosi a sua suocera e facendosi aiutare dai simpatici volti di Qui, Quo e Qua, i quali annunciano ai lettori che da quel momento in poi le ricette della nonna non saranno più un mistero.







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









Il manuale di "Grandma Duck" o se preferite Nonna Papera una tipa tosta, con coraggio da vendere e spirito pionieristico condito con abbondante dose di saggezza e dolcezza, è in tutto per tutto una raccolte di ricette da cuochi sopraffini. Della sua prima versione sono state ristampate davvero molte copie e tutte hanno sempre incontrato il favore del pubblico, grazie anche alla sua indimenticata "Torta alle Mele", poi la torta di Carlomagno e la granatina della Serenissima, dalla pizza della Magna Grecia diventando al tempo stesso, un modo divertente per imparare a conoscere diversi grandi della storia, ovviamente ricostruiti nell'inconfondibile stile Disney, accompagnati da una lunga serie di appetitosi manicaretti! Per chef in erba, genitori nostalgici, appassionati di vintage e di paperi, nel nostro tempo dell'informatica Grandma Duck non ci fa mancare la versione digitale, riproponendosi proprio come una raccolta di preziose ricette che mirano a fare ingolosire chi negli anni 70 non c'era e chi di quegli anni ha un forte retrogusto nostalgico.

Ora tocca a voi....Mano ai mestoli e buon appetito!!!

















I più letti della settimana: