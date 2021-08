MUSICA Twenty One Pilots: "Saturday" è un inno alla spensieratezza Guarda il video!

Twenty One Pilots: "Saturday" è un inno alla spensieratezza.

"Saturday", è il terzo singolo dei Twenty One Pilots estratto dall’album "Scaled And Icy", in cui collabora anche Greg Kurstin, produttore che ha vinto diversi Grammy, e racconta di come il frontman Tyler Joseph e la sua famiglia siano riusciti a superare la pandemia e i periodi di lockdown.

"Slow down on Monday

Not a sound on Wednesday,

yeah Might get loud (Ayy) on Friday

But on Saturday, Saturday, Saturday

We paint the town"



Il testo parla di situazioni mondane e del giorno più atteso della settimana: il sabato. Una sorta di spensieratezza "leopardiana" avvolge tutto il brano, il sabato infatti viene concepito come quel momento in cui ci si concede leggerezza e allo stesso tempo diventa simbolo di giovinezza. Si ritorna con la mente a quell'età felice in cui entusiasmo e gioia si miscelano per l'attesa della maturità.

[Banner_Google_ADS]



Il video di "Saturday", è stato realizzato da Andrew Donoho utilizzando in diverse location in cui si vede la band immergersi in acqua durante un party prima che uno strano visitatore rovini la festa...

Twenty One Pilots - Saturday





I più letti della settimana: