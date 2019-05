Attesa finita per tutti i fan di Elettra Lamborghini: finalmente è arrivato l'annuncio della data di uscita del suo album di esordio!La bella ereditiera, ora impegnata come giudice di " The Voice of Italy", ha svelato che il disco in questione uscirà il prossimo 14 giugno e si intitolerà “Twerking Queen”. Sul suo profilo Instagram mostra la copertina dell'album che la vede ritratta in una posa super sexy con tanto di tatuaggi in vista.









Prima di “Twerking Queen”, l'abbiamo conosciuta attraverso le hit “Pem Pem”, un vero tormentone della scorsa estate, e “Mala”. Ora attendiamo l'uscita del primo singolo dell'album. Intanto sappiate che potete pre-salvare l'album su Spotify!