U2 sono tornati

A nove anni da Songs of Experience, gli U2 tornano in pista con Carnaval de Luz, un nuovo lavoro che ha scelto come suo secondo apripista Silencio.

Una prossima hit che ha con Vertigo in comune la verve rock piuttosto spinta e le reminiscenze latine, non solo nel titolo.

Dalle 18 di ieri un 24 settembre per nulla banale per la storia della band gli U2 hanno scritto una nuova pagina di quella storia iniziata esattamente mezzo secolo prima, quando Larry Mullen Jr. affisse alla bacheca della Mount Temple Comprehensive School di Dublino, una nota scritta a mano che suonava quasi come un grido d'aiuto: "Batterista cerca musicisti per formare una band".

A rispondere all'appello arrivarono praticamente subito in tre: Bono Vox, The Edge, Adam Clayton. I tre ragazzi, con Larry dietro i tamburi, avrebbero presto creato un dream team capace di reinventarsi ancora oggi.

Non è solo un modo di dire, almeno a giudicare da ciò che abbiamo già sentito dell'ultima fatica di questi "dubliners" del rock. Carnaval de Luz promette di essere appunto un "carnevale", una celebrazione piena di colori tra amici vecchi (Brian Eno) e nuovi (Martin Garrix). Senza dimenticare un duetto con Dolly Parton che, dopo la scomparsa della regina del country, promette di ammantare l'intero lavoro di un nuovo strato di dolce malinconia.



