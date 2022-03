CURIOSITÀ Ubriaco distrugge la macchina perdendo il controllo, poi ci prova con le inferieme del 118 Protagonista del tentato broccolaggio, un 76enne che sul sedile del passeggiero teneva una bottiglia di grappa piena a metà

Come compagna di viaggio un arzillo pensionato di 76 anni aveva scelto lei, una bella e buona bottiglia di grappa che è stata rinvenuta sul sedile del passeggero. Complice infatti la sua "passeggera", la grappa, l'anziano perde il controllo della sua auto finendo pesantemente contro le altre ferme, parcheggiate accanto al marciapiede. Alla scena hanno assistito alcuni residenti della zona che hanno immediatamente chiamato la Polizia Municipale. Giunti sul posto gli agenti si sono immediatamente preoccupati di valutare lo stato di salute del conducente dell'auto, trovandolo decisamente alticcio, ma lo stupore ha lasciato il posto alla comprensione quando hanno notato sul sedile del passeggero comodamente adagiata la bottilglia di grappa dalla quale ne mancava circa la metà.

Vista la situazione gli agenti hanno fatto intervenire sul posto un'ambulanza del 118. I sanitari decidono di trasportare l'anziano conducente all'ospedale e così lo caricano sulla barella, ed è lì che il pensionato, in preda ai fumi dell'alcool, da il suo meglio. Mentre lo caricano si lancia in avance decisamente al di sopra delle righe rivolti nei confronti delle infermiere, insomma ci prova e pesantemente. Scena non sfuggita agli agenti della Municipale ancora sul posto che decidono per il ritiro immediato della patente al pensionato.

