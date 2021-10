Ubriaco prende parte alle ricerche per la sua scomparsa

Quando è uscito di casa, Beyhan Mutlu, di certo era consapevole di andare incontro ad una serata di bevute insieme agli amici del bar, ma non del finale che lo aspettava. Si sa come vanno queste cose, fai un brindisi per un amico, uno per un evento, uno tira l'altro e ci si ritrova a cercare barcollanti di raggiungere la toilette. Beyhan all'improvviso è sparito , ma non in direzione bagni, bensì verso i boschi. Il tempo passava e lui non tornava dagli amici, che preoccupati dall'eccessivo ritardo, allertano le autorità, le quali hanno organizzato in breve tempo una squadra di ricerca. Alla quale si uniscono anche diversi volontari. Secondo quanto riportato sul Daily Mail, Il 50enne nel suo vagare per il bosco, finisce con imbattersi in uno del gruppi di ricerca e si è unisce a soccorritori e volontari, cercando se stesso inconsapevolmente per ore. Il tutto prosegue fino a quando uno dei dei "cercatori" urla il suo nome... e lui, girandosi, risponde: "Sono qui". Dopo i doverosi chiarimenti alla polizia, viene riaccompagnato a casa.

Ora però una domanda è lecito porsela: Chi avevano mandato a cercarlo? Perché nessuno si era accorto che la persona scomparsa, stava proprio lì, in mezzo a loro?

E comunque, Beyhan non è l'unico protagonista di un avvenimento del genere, ma solo l'ultimo. Infatti nel 2012, una turista asiatica data per dispersa in Islanda si è unita alle ricerche per la sua scomparsa dopo non essersi riconosciuta nella descrizione diffusa dalla polizia.