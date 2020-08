TEATRO Uccio De Santis dalla Puglia con simpatia L'attore comico interprete di mille video nel web si racconta e ci racconta la sua vita e il suo lavoro

Uccio De Santis, all'anagrafe Gennaro De Santis nasce a Ruvo di Puglia, il12 settembre 1965, è un attore, comico e conduttore televisivo italiano. Appassionato di spettacolo sin da bambino, quando recita in numerosi spettacoli a livello parrocchiale, comincia la sua carriera di comico realizzando spettacoli comici in giro per la Puglia. Viene conosciuto a livello nazionale a partire dal 1998 grazie alla partecipazione alla sesta edizione del programma La sai l'ultima? su Canale 5 con Gerry Scotti e Natalia Estrada. Viene richiamato con lo stesso cast anche per le edizioni successive: nel 2000, per l'ottava edizione presentata dalla stessa Estrada e da Gigi Sabani e nel 2019 per la nona edizione condotta da Ezio Greggio. Nel 2001 dà vita a Mudù, la serie televisiva in onda su una televisone locale pugliesein cui racconta barzellette in piccoli cortometraggi. Nel cast vi entrano anche Bianca Guaccero, Umberto Sardella, Antonella Genga, Mariolina De Fano, Ninni Di Lauro, Emanuele Tartanone e altri comici pugliesi.



