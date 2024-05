NEW PLAY Ultimo ci porta Altrove Nuovo singolo, nuovo albume un tour in partenza a Giugno che vedrà la sua data zero in quel di Trieste il prossimo 2 Giugno

Ultimo ci porta Altrove.

In attesa di partire con il tour Ultimo STADI 2024, Nicolò Moriconi, in arte Ultimo, appunto, regala ai suoi fans l'uscita di un nuovo album, pubblicato lo scorso 17 Maggio.

8 tracce inedite, fra cui “Altrove”, che è anche il titolo dell'album, una canzone d'amore in piena regola, in questo caso decisamente autobiografica.

Il cantante infatti è legato a Jaqueline Luna, figlia di Heater Parisi, ormai da tre anni e la cosa sembra procedere talmente bene, da averle voluto dedicare questo nuovo singolo, realizzando con lei il videoclip, fra un'uscita in barca e scene della loro vita quotidiana.

In un' intervista Nicolò ha parlato di lei e della loro relazione così: "Non potremmo essere più diversi, eppure c’è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce … non ho ancora capito cosa sia … spero non basti una vita».

Nel pezzo, inoltre, Ultimo canta: "Non ho voglia di altre persone, non ho voglia di cose nuove...parlami, portami altrove”, quale donna non vorrebbe sentirsi dire parole così?









