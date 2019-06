Ultimo – Ipocondria

Si chiama "Ipocondria", il nuovo brano di Ultimo, fa parte del suo terzo album in studio intitolato "Colpa delle Favole”.

Il disco è uscito il 5 aprile 2019 e si è guadagnato un Disco di Platino. Al suo interno troviamo il brano “I tuoi particolari” (secondo classificato a Sanremo 2019), “Fateme Cantà” e “Rondini al guinzaglio”.

Parlando del disco, Ultimo lo ha descritto così: «In “Colpa Delle Favole” ho depositato gran parte delle mie illusioni e disillusioni, cosciente del fatto che ogni favola prima o poi, per quanto intensa sia stata, ci lascerà con la consapevolezza di non avere più consapevolezze. Non so spiegare le mie canzoni, spero siano loro a spiegare me».









“Ipocondria” è dunque il quarto estratto dell’album e con questo brano Ultimo tenta di esorcizzare la sua paura delle malattie.

Parlando del brano, dice: «L’ipocondria viene curata dall'amore, un amore che può essere anche distante, ma rimane sempre presente vicino al cuore… “Nel momento in cui due cerchi si sovrappongono non hanno nulla più da condividere, se non lo spazio che li accomuna”».