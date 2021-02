ATTUALITÀ #Ultimoconcerto: l'evento che non c'è simbolo di un anno senza live La protesta silenziosa dei club e del mondo della musica

#Ultimoconcerto: era questo l'evento atteso per sabato 27 febbraio alle 21 in live streaming e si presentava come un'iniziativa che vedeva, a distanza di un anno, scendere in campo 120 live club accompagnati dalle esibizioni di tantissimi artisti.

C'era un link, www.ultimoconcerto.it al quale ci si poteva collegare per assistere alle performance in streaming, ma all'orario stabilito, è comparsa una schermata nera, il live non partiva. Nessun malfunzionamento, nessun intoppo da sovraccarico di connessioni, più semplicemente un messaggio chiaro che ne racchiudeva il senso: mostrare il nulla.

Un muro di silenzio, lo stesso che purtroppo accompagna i concerti mancati e chi da 12 mesi non può più ospitare e lavorare con gli eventi. Un vuoto che fa rumore e che viene raccontato in questo modo: “Nessun concerto, ecco lo avete capito anche voi. Qui è dove siamo adesso: la realtà che viviamo oggi, che rischia di essere anche il nostro domani. Ma vogliamo cambiare il futuro. L’ultimo concerto? L’avete già vissuto nel 2020. Il prossimo? Noi vogliamo che ci sia. Dateci voci, ci mettiamo la passione e i palchi”.

Non si tratta di una presa in giro nei confronti degli utenti, ma piuttosto di un grido d'aiuto: "I vostri artisti non vi hanno voluto fare un brutto scherzo. Abbiamo voluto trasmettervi un messaggio. Farvi capire qual è la situazione in cui ci troviamo. Da un anno, siamo obbligati al silenzio e cerchiamo di galleggiare, di preservarci per un futuro"

Questa una parte del messaggio che ha, poi, accompagnato la spiegazione di questo ultimo concerto mancato. Una situazione difficile che cerca sostegno e un settore, come tanti altri che sta soffrendo in maniera importante.

L'augurio è che al più presto si possa tornare a fare musica live!





