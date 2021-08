Si chiama “Ultramaratona” e non è un caso. Si tratta della gara più estrema dove i concorrenti corrono per centinaia di chilometri, dormendo per strada nei bivacchi improvvisati in sacchi a pelo spesso ai lati di sentieri fangosi o in qualche caso correndo anche per diverse notti senza sosta.









Un modo per mettersi alla prova da un punto di vista mentale e sportivo. Correre e arrangiarsi accade nella maggior parte delle ultramaratone, tranne che alla Highland Kings Ultra. Per questa ultramaratona di 193 km di 4 giorni lungo una impervia costa occidentale delle highland scozzesi, gli organizzatori hanno pensato di unire all'esperienza sportiva lussi che pochi potrebbero concedersi: maggiordomi, piscine per l'idroterapia, motoscafi e cene di chef stellati. Il claim sul sito ufficiale della maratona è: «Race like a warrior, recover like a king», gara prevista per aprile del 2022 costo di iscrizione non per tutti 15.499, circa 18 mila euro a persona.