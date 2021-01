CURIOSITÀ Umarells alla conquista del "Times" Il pensionato che guarda i cantieri inventato nel 2007 dallo scrittore bolognese Danilo Masotti, è arrivato sulla stampa britannica

Le mani dietro la schiena, corpo leggermente piegato in avanti, testa in perenne movimento di disapprovazione, si aggira nei pressi dei cantieri cittadini... non c'è dubbio è l'Umarells. Il termine nato dalla penna dello scrittore bolognese Danilo Masotti nel 2007 ed entrato ufficialmente nel dizionario Zingarelli edizione 2021, ora è arrivato sulla stampa londinese, e sul prestigioso Times. Il tabloid inglese presenta agli inglesi questo simpatico personaggio che è finito per rappresentare tutta la categoria degli anziani che vigilano sui cantieri d'Italia.





Notati dal corrispondente del Times a Roma, che non ha resistito al fascino del personaggio, raccontando ai britannici, attraverso le colonne del quotidiano londinese il "pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro la schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono", è la definizione del dizionario per l'espressione dal bolognese 'omarello, ometto', indicata come ascesa inarrestabile del termine e della categoria: dalle piazze delle città italiane a sorvegliare cantieri edili all'ingresso ufficiale nella lingua italiana.





Dal canto suo Masotti sembra piacevolmente sorpreso del successo avuto dal suo termine, ricordando l'origine del termine "Mai e poi mai avrei immaginato che dall'incontro fortuito con un anziano signore a passeggio col cane nel parcheggio ghiacciato di un noto cinema di Rastignano (Bologna) alle prime luci della mattina del 4 febbraio 2005 (momento topico in cui ho ideato questo termine col significato con cui lo intendiamo adesso), la parola umarell e il suo plurale umarells sarebbero finiti sul dizionario della lingua italiana" prima, e ora sulle pagine del giornale inglese in barba anche alla "Brexit".

W gli umarells e W Danilo Masotti che li ha rivelati al mondo".











