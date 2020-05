Umbria Jazz 2020 Cancellata

Lo hanno annunciato gli organizzatori, con un laconico comunicato che in poche righe dichiarava annullata l'edizione 2020 di "Umbria Jazz". Avrebbe dovuto svolgersi a Perugia dal prossimo 10 al 19 Luglio.





"Questa dolorosa decisione è stata presa dalla Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" - è detto in un suo comunicato -, a causa del prolungarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus covid-19 e all'incertezza che rende impossibile al momento la presenza dei tanti artisti internazionali. Prendiamo atto infatti che quest'anno sarà impossibile realizzare un'edizione come l'abbiamo sempre immaginata, ideata e proposta". Alcuni concerti sono comunque già stati riprogrammati al 2021, quando per la rassegna sono state fissate le date 9-18 luglio. In particolare Tom Jones si esibirà il 13 luglio, Redman-Mehldau-Mcbride-Blade: A MoodSwing Reunion, il 14 luglio.





Altri concerti sono in corso di riprogrammazione.