MUSICA Umbria Jazz 2020 Cancellata E' stata annullata l'edizione 2020 che doveva svolgersi a Perugia dal 10 al 19 luglio

Umbria Jazz 2020 Cancellata.

Lo hanno annunciato gli organizzatori, con un laconico comunicato che in poche righe dichiarava annullata l'edizione 2020 di "Umbria Jazz". Avrebbe dovuto svolgersi a Perugia dal prossimo 10 al 19 Luglio.





"Questa dolorosa decisione è stata presa dalla Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" - è detto in un suo comunicato -, a causa del prolungarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus covid-19 e all'incertezza che rende impossibile al momento la presenza dei tanti artisti internazionali. Prendiamo atto infatti che quest'anno sarà impossibile realizzare un'edizione come l'abbiamo sempre immaginata, ideata e proposta". Alcuni concerti sono comunque già stati riprogrammati al 2021, quando per la rassegna sono state fissate le date 9-18 luglio. In particolare Tom Jones si esibirà il 13 luglio, Redman-Mehldau-Mcbride-Blade: A MoodSwing Reunion, il 14 luglio.





Altri concerti sono in corso di riprogrammazione.























I più letti della settimana: