NEW PLAY Un'altra hit per Meghan Trainor "Mother", un titolo che già dice tutto, per celebrare quel legame speciale ed indistruttibile che accompagna la vita di ciascuno di noi

Un'altra hit per Meghan Trainor.

Vincitrice di un Grammy nel 2016 come miglior artista emergente, con “Made You Look” ha raggiunto risultati pazzeschi, conquistando 3 milioni di video su TikTok, 2 milioni di Reels su IG, la Top 10 della classifica globale di Spotify, la Top 20 dell’Airplay radiofonico Europeo, la Top 20 della Viral italiana di Spotify e la #25 posizione dell’Airplay radiofonico italiano.

Ora Meghan Trainor ci riprova, lanciando un nuovo singolo che, se il buongiorno si vede dal mattino, sembra destinato a regalarle lo stesso successo.

“Mother”, questo il titolo del pezzo, a pochi giorni dalla sua uscita ha infatti già collezionato 20 milioni di stream. Il brano è una dedica a sua madre, che è stata la sua mentore e la sua migliore amica.

"Her love's 'til the end, she's my best friend", così canta l'artista. Una frase che già da sola esprime l'unicità dell'amore genitoriale, l'unico capace di superare qualsiasi ostacolo, di resistere oltre i confini dello spazio e del tempo senza esaursirsi mai.

Contenuto nella versione deluxe dell'album “Takin' It Back”, il pezzo contiene il campionamento dell’iconico brano delle The Chordettes, “Mr. Sandman” ed è accompagnato da un videoclip diretto da Charm LaDonna.

All'interno del video un cameo che ha per protagonista, Kris Jenner (al secolo Kardashian), che di maternità ne sa sicuramente qualcosa.













