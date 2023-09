NEW PLAY Un altro singolo "Così speciale" per Diodato Un quadro realistico del periodo storico che viviamo ed una conclusione inevitabile: "Ci vorrebbe un miracolo"

Estratto dal quarto album di inediti di Diodato, “Così speciale”, in occasione del 41esimo compleanno dell'artista, arriva “Ci vorrebbe un miracolo”.

“In questo tempo ferito da questo strazio infinito, c'è un casino esistenziale (…), ma oramai siamo tutti d'accordo sia cosa normale (…) Ci vorrebbe un miracolo, ma non so a chi chiederlo...” .

Così il brano dipinge uno spaccato della realtà contemporanea fra quotidianità frenetica, voglia di apparire ed un mondo social che racconta il tentativo di mostrarsi diversi da ciò che si è, lasciando trapelare il proprio lato migliore, quando spesso, la verità è che ci si sente confusi, soli e che si avrebbe solo bisogno di un miracolo appunto.

Ad accompagnare il pezzo anche il video, firmato dallo stesso Diodato e dal regista Pier Francesco Cari.

Si è inoltre appena concluso il “Così Speciale Summer Tour”, cinque tappe per portare live le dieci tracce di questo suo ultimo progetto discografico in cui ancora una volta Diodato ci porta a toccare il cuore delle questioni umane, arrivando in profondità, per tornare a rifiorire in superficie ancor più forti, consapevoli e arricchiti dal proprio vissuto.









