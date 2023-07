Un altro singolo per Miley Cyrus

"Endless Summer Vacation", l'ultimo album di Miley Cyrus, ci ha già regalato perle come "Flowers" e "River".

Ora è la volta di "Jaded", un altro pezzo che sembra essere legato alla fine del suo matrimonio con Liam Hemsworh.

Il brano è infatti una sorta di lettera struggente ed al contempo emozionante, dedicata ad una persona amata che ha preferito procedere per la sua strada. C' è dentro malinconia e rimpianto, c'è dentro l'idea che forse le cose sarebbero potute andare in un altro modo: “I'm sorry that you're jaded, I could' ve taken you places. You're lonely now and I hate it”.









Il video ufficiale è entrato immediatamente in tendenza su YouTube Italia e ha raccolto quasi due milioni di visualizzazioni in meno di 48 ore dalla sua uscita.

Questo album sembra essere destinato a regalare all'artista grandi soddisfazioni. "Flowers" è stato, infatti, il singolo più veloce a raggiungere un miliardo di streaming nella storia di Spotify e, se il buongiorno si vede dal mattino, "Jaded" sembra essere già sulla buona strada per replicarne il successo.