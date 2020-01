Un amore di museo

Il suo nome è "Sexmuseum di Amsterdam" nei Paesi Bassi, si fregia di essereuno dei primi musei al mondo dedicato all'amore carnale e all'erotismo. insomma al sesso in tutte le sue sfaccettature. Nato nel 1985 è noto anche come "Tempio di Venere",prende forma come un idea innovativa, ma al tempo stesso controversa che però attira e incuriosisce migliaia di visitatori ogni anno.Si calcola che siano oltre 500’000 visitatori, un numero veramente alto per un museo piccolo come questo.

Lo trovate vicino alla famosa Piazza Dam della città, famosa per aver legalizzato la prostituzione, e chi la esercita è considerato un libero professionista ed è tassato come qualsiasi altro imprenditore. Girando all'interno del museo si può notare come in ogni sala sia sviluppato un tema dedicato all'erotismo o all’amore. Nel Sexmuseum trovate inoltre collezioni di dipinti, statue, fotografie e oggetti che rappresentano la storia e la tradizione delle pratiche sessuali nel tempo, insomma le sue stanze raccontano il sesso tra storia e l'evoluzione tra passato e prese e lo fa senza distinzioni di confine geografico, ricordano all'interno delle sue sale anche i nomi dei più grandi seduttori del passato da Casanova arrivando fino a Rodolfo Valentino.





Interessante anche il messaggio che intende fare arrivare ai visitatori, quello di rompere i tabù creati e cresciuti attorno all'argomento sesso, mostrare la libertà e l'apertura mentale di alcune civiltà del passato, facendo da controaltare alla totale chiusura invece avvenuta in alcuni periodi storici Medioevo in primis. E' un percorso nella storia e negli istinti degli esseri umani.





Lo slogan del Sexmuseum è: " Il sesso è la cosa più naturale del mondo"