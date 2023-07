Un amore "Toxic" per i Follya

Cinquanta sfumature di relazione raccontate in musica: quelle che nascono, quelle che finiscono, quelle sognate e mai davvero sbocciate e infine quelle tossiche, ormai sempre più di moda.

“Toxic”, questo il titolo del nuovo singolo dei “Follya”, racconta proprio di quell'esperienza tanto travolgente quanto dolorosa che vive chi si ritrova a stare dentro ad un rapporto che fa male, ma dal quale non riesce a prendere le distanze, quasi fosse una dipendenza.









« Succede che perdi la testa per qualcuno e non capisci più quale sia il bene e quale sia il male. Sei sotto un treno e speri che quella persona non ti distrugga dal momento che avrebbe tutto il potere per farlo» - spiega Alessio Bernabei - «Immagini tutto quello che verrà con la paura: sarà tutto sano e genuino oppure sarà l’ennesima bomba TOXIC che ti porterà in terapia? Nel bene o nel male forse l’amore ti uccide comunque»

Così Alessio Bernabei, voce del gruppo ed ex Dear Jack sul significato del brano. Che si tratti di un pezzo autobiografico? Non lo sappiamo.

Quello che invece sappiamo con certezza è che "Toxic" oppure no, quello dell'amore è un rischio che vale sempre la pena di essere vissuto!