Provate a pensare ad una contea Hobbit, ma reale, Compagnia dell’Anello compresa, così come l'ha creata Tolkien. Un progetto di un Hobbit abruzzese che si chiama Nicolas Gentile, che recentemente ha parlato di questo suo progetto ad un mensile. Il villaggio dovrebbe sorgere a pochi passi da Chieti in Abruzzo. E Nicolas dovrebbe divenirne il sindaco. Per portare a compimento la realizzazione di questa “contea Mezziuomini” Gentile ha deciso di fare le cose in grande. Nelle prossime settime partirà un Crownfounding per reperire i fondi utili alla nascita del villaggio.









Intanto Nicolas e altri otto compagni hanno deciso di rivivere il viaggio della Compagnia dell’anello narrato ne Il Signore degli anelli. Cioè raggiungere il Monte Fato nostrano, leggi Vesuvio, e gettare il temibile anello nel cratere del vulcano e distruggerlo. Perchè l'unico modo dunque per farlo è gettarlo dove è stato forgiato, per annientare ogni possibilità che Sauron possa ancora tornare. come scriveva Tolkien. E così è stato.

Per tutti gli amanti delle avventure raccontate nel “Signore degli anelli” presto un’opportunità di realizzare il sogno e farlo diventare reale.