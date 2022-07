CURIOSITÀ Un aperitivo al bar più piccolo del mondo Creato in appena 4 metri quadrati, si trova a Milano nei cuore della movida ai navigli a Milano, in Ripa di porta Ticinese 43. Si chiama Backdoor 43

Probabilmente anche prenotando trovare un posto all'interno potrebbe essere un'impresa titanica. Dentro ci sono solo 4 posti, siamo all'interno del cocktail bar più piccolo del mondo il resto dei clienti pazientemente in coda attende di essere servito dalla finestrella che da all'esterno. Creato in appena 4 metri quadrati, si trova a Milano nei cuore della movida ai navigli a Milano, in Ripa di porta Ticinese 43. Si chiama Backdoor 43 e per le sue caratteristiche uniche è stato inserito anche nella classifica del World 50 Best Discovery Chart.

Tutto è progettato al dettaglio e su misura . Lo spazio è davvero poco ma le etichette di whisky sono oltre 200. All'interno sono esposti cimeli, ricordi, oggetti e souvenir provenienti dai viaggi dei proprietari, gli stessi del Mag Café accanto. Dall'esterno il bar è visibile solo per una piccola vetrina con accanto la porta d'accesso e una finestra da cui vengono serviti i cocktail da asporto dal bartender con la maschera di Guy Fawkes, il protagonista del film V per Vendetta, che aumenta il mistero del luogo.



