CURIOSITÀ Un'asta curiosa All'asta da Sotheby's il cappotto di Jackie Kennedy neo first lady

Un'asta curiosa.

Pochi capi incarnano così perfettamente eleganza e storia come il cappotto premaman in lana viola indossato da Jacqueline Kennedy la notte dell'elezione del marito John F. Kennedy alla presidenza l'8 novembre del 1960.



Immortalato sulla copertina del numero speciale della rivista Life che presentava il neoeletto presidente e la first lady, il cappotto è diventato il simbolo sia dell'alba di una nuova era politica sia dell'emergere di una delle icone di stile più durature del XX secolo.

Il capo va ora all'asta, fino al 15 dicembre, da Sotheby's a New York, nella vendita intitolata Handbags&Fashion, a un prezzo stimato tra i 6 e gli 8mila dollari.



All'epoca - spiega la casa d'aste - Jacqueline Kennedy era incinta di otto mesi del suo secondo figlio, John F. Kennedy Jr. Le sue apparizioni pubbliche furono necessariamente limitate durante la campagna elettorale, ma quando raggiunse il senatore Kennedy a Hyannis Port la sera delle elezioni, lo fece con un abito di sorprendente semplicità e modernità.

La vivida tonalità viola - una scelta audace tra i toni neutri tipici dei guardaroba politici - conferiva un senso di ottimismo e individualità. La silhouette leggermente svasata, il colletto arrotondato e i bottoni oversize dimostrano la sua predilezione per linee pulite e architettoniche e una sartorialità impeccabile, qualità che avrebbero presto definito il suo approccio alla moda della Casa Bianca.

Il cappotto è offerto da una famiglia con legami di lunga data e stretti legami con i Kennedy, a testimonianza di un'amicizia che ha attraversato generazioni. Il capo è stato condiviso tra una ristretta cerchia di amiche della signora Kennedy, anche loro future mamme, e passato di mano in mano come prezioso capo premaman.

La madre della donatrice è stata l'ultima di questo gruppo a indossare il cappotto, conservandolo poi con grande cura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: