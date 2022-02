CURIOSITÀ Un Bacio L'importanza di uno dei gesti più profondi per dimostrare il proprio amore e la sua importanza scientifica

Un Bacio.

Il bacio è la forma per comunicare il proprio amore per la persona a cui lo diamo. Dal bacio sembra si possa capire davvero molto di una coppia.





Ma i modi di baciarsi sono davvero diversi, quello alla “francese” più caldo e passionale, quello a stampo decisamente più freddino, poi quello sulla guancia, sulla fronte, sulle mani, sul collo decisamente più intimo. Gli uomini e le donne vivono questo gesto in modo molto diverso, come illustrato da un articolo su focus dedicato all’ argomento. Pensate che alcune ricerche dicono che il 59% degli uomini e il 66% delle donne ha riferito di aver rotto con il partner perché era un pessimo baciatore! Ma perché ci baciamo? La scienza spiega che il bacio è un test che ci permette di valutare la compatibilità genetica. Durante il bacio ci si scambiano informazioni chimiche, odori, sapori e questo gesto scatena reazioni biologiche inconsce. I lunghi baci sono lunghi scambi di batteri (quando si dice la visione romantica!) e servono a creare un microbioma simile nella coppia. Poi ci sono altri studi un po meno romantici che spiegano come il bacio possa essere un mezzo per appianare conflitti sociali.



